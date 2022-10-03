Мерсон: продажа Мане была худшим бизнес-решением «Ливерпуля»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон выразил мнение, что продажа нападающего Садио Мане в «Баварию» стала одной из причин неудач «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.



«На мой взгляд, продажа Мане была худшим бизнес-решением «Ливерпуля». Парень забивал много, очень много голов. Он открывал и сравнивал счёт, забивал победные голы на последних минутах, умел забивать красиво. Я так и не понял, почему они его продали. Дарвин Нуньес сейчас не на том же уровне. Совсем не на том.



Я не специалист по статистике, но для меня Мане был одним из важнейших игроков «Ливерпуля». Разве не лучше было бы сохранить его и отпустить бесплатно после истечения срока действия контракта, чем продавать его за £ 30 млн, что для АПЛ является ничтожной суммой?» — приводит слова Мерсона Sky Sports.