Мерсон: продажа Мане была худшим бизнес-решением «Ливерпуля»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон выразил мнение, что продажа нападающего Садио Мане в «Баварию» стала одной из причин неудач «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.
«На мой взгляд, продажа Мане была худшим бизнес-решением «Ливерпуля». Парень забивал много, очень много голов. Он открывал и сравнивал счёт, забивал победные голы на последних минутах, умел забивать красиво. Я так и не понял, почему они его продали. Дарвин Нуньес сейчас не на том же уровне. Совсем не на том.
Я не специалист по статистике, но для меня Мане был одним из важнейших игроков «Ливерпуля». Разве не лучше было бы сохранить его и отпустить бесплатно после истечения срока действия контракта, чем продавать его за £ 30 млн, что для АПЛ является ничтожной суммой?» — приводит слова Мерсона Sky Sports.
- 3 октября 2022
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