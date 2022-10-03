«Если бы мы обыграли «Брайтон», проблемы бы остались». Клопп — о спаде «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал последние результаты команды, а также объяснил, почему его подопечные не смогли набрать оптимальную игровую форму.

«Один из разговоров, который у нас уже был в этом году, состоялся до и после игры с «Аяксом» и особенно после игры с «Наполи», когда мы все поняли: «Окей, хорошо, сейчас мы действительно достигли дна и должны как можно быстрее изменить ситуацию». Но после той встречи нам отменили игру с «Вулверхэмптоном». Затем была победа над «Аяксом», после которой перенесли матч с «Челси». А это означало, что мы не могли продолжить тот путь, который начали в игре с «Аяксом». И вдобавок ко всему мы встретились с «Брайтоном» в их очень хороший период, когда у них новый менеджер, и пропустили два быстрых гола, что не может быть хорошо, в особенности для нас.

Как это всегда бывает в жизни, если вы замечаете проблему и думаете, что у вас есть решение, то ожидаете, что оно сразу повлияет на ситуацию. Но в футболе такого не бывает и никогда не будет. Если бы мы выиграли со счётом 3:2, это было бы совершенно другое ощущение, но с теми же проблемами», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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