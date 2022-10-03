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Иван Соловьёв: у Черчесова высокая самооценка, он всех держал в кулаке

Иван Соловьёв: у Черчесова высокая самооценка, он всех держал в кулаке
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Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьёв поделился впечатлениями от совместной работы с российским специалистом Станиславом Черчесовым. Их пути пересекались в «Амкаре». По мнению Соловьёва, именно Черчесов является лучшим российским тренером.

«Черчесов — лучший тренер в России. У него высокая самооценка: «я, я, я». Дисциплина на первом месте. Мне это очень нравилось. Всех держал в кулаке. Все его уважали, боялись. Только из-за этого у него команды играют.

Как выражалась высокая самооценка? «Я – номер один». Говорил не прямым текстом, но чуть-чуть набрасывал: «я», «везде я», «будете слушать только меня».

Как на такое реагируют игроки? Все реагируют по-разному. Лично мне это не нравится», — сказал Соловьёв на YouTube-канале «Блогбастер».

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