Президент УЕФА объяснил, почему проект Суперлиги обречён

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что проект Суперлиги не будет возрождён. По его мнению, в ближайшие годы подобных инициатив не будет.



«Я сомневаюсь, что в ближайшие лет 10-15 подобные проекты могут вернуться. Только три президента клубов претендуют на что-то, исходя из своего эго.



Английские клубы точно не присоединятся к Суперлиге. Без них серьёзной конкуренции не будет. Вероятно, англичане являются самыми важными в европейском футболе.



Понятно, что времена противоборства с проектом были неспокойными. Думаю, однажды я смогу написать об этом книгу. Я тогда не спал и не ел в течение 48 часов. Мне звонили и угрожали», — цитирует Чеферина Športni SOS.

Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннесса: