Президент УЕФА объяснил, почему проект Суперлиги обречён
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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что проект Суперлиги не будет возрождён. По его мнению, в ближайшие годы подобных инициатив не будет.
«Я сомневаюсь, что в ближайшие лет 10-15 подобные проекты могут вернуться. Только три президента клубов претендуют на что-то, исходя из своего эго.
Английские клубы точно не присоединятся к Суперлиге. Без них серьёзной конкуренции не будет. Вероятно, англичане являются самыми важными в европейском футболе.
Понятно, что времена противоборства с проектом были неспокойными. Думаю, однажды я смогу написать об этом книгу. Я тогда не спал и не ел в течение 48 часов. Мне звонили и угрожали», — цитирует Чеферина Športni SOS.
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