Павар: дела «Баварии» в Лиге чемпионов складываются хорошо, но ничего ещё не сделано

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пльзеньской «Викторией» высказался о предстоящей встрече.



«Когда впервые выигрываешь Лигу чемпионов с «Баварией», хочется вновь испытать такие эмоции. Пока наши дела в Лиге чемпионов складываются хорошо, но мы провели лишь две игры, так что ничего ещё не сделано. Посмотрим, что будет дальше.



Я думаю, нам следует идти от игры к игре. Мы не должны никого недооценивать. Я всё ещё думаю о прошлогоднем поражении от «Вильярреала». Мы должны были выиграть и выйти в полуфинал. Сейчас нужно пройти через групповой этап, а потом посмотрим, что будет», — приводит слова Павара пресс-служба «Баварии».