Экс-форвард «Реала» Игуаин объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин объявил, что завершит карьеру по окончании сезона. 34-летний аргентинец сообщил об этом на пресс-конференции.



Нападающий доиграет нынешний сезон. «Интер Майами» ведёт борьбу за выход в плей-офф MLS. До конца регулярного чемпионата команде остаётся провести два матча. В случае выхода в плей-офф сезон для «Интер Майами» продолжится.



Нынешний сезон складывается для Игуаина неровно. Он неудачно играл в начале сезона, но в 11 последних матчах забил 10 мячей. Суммарно у него 14 голов и три результативные передачи в нынешнем сезоне.



В общей сложности Игауин выступал на протяжении 17 сезонов. Он защищал цвета «Реала», «Ювентуса», «Милана» и «Челси».

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