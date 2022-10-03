«Не хочу менять стиль, который сделал нас великими». Хави — о тактике «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча с «Интером» в третьем туре Лиги чемпионов высказался об игровом стиле своей команды.

«Одно дело — адаптироваться, а другое — пытаться что-то изменить в самой тактике, чтобы повлиять на ситуацию. Мы хотим доминировать и играть на половине поля соперника. Я не хочу менять стиль, который сделал нас великими. Но я действительно хочу адаптироваться к сопернику, чтобы быть более доминирующими. Мы адаптируемся и в стратегии, потому что соперники хорошо изучили нас. Мы никогда ничего не меняем, но стараемся проявить больше индивидуальности. Это заложено в нашей ДНК», — приводит цитату Хави Sport.es.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке: