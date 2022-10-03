Мане: я счастлив в «Баварии». Адаптация проходит именно так, как я себе и представлял

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане признался, что счастлив в мюнхенском клубе.
«Всё идёт хорошо. Переходить из одного клуба в другой непросто. Я провёл восемь прекрасных лет в Англии, шесть из которых — в «Ливерпуле», а теперь я в новой стране. Это непросто, потому что всё так внезапно меняется: люди, тренировки, вообще всё. Мне нужно адаптироваться. Я знал об этом заранее, это не было неожиданностью. Это проходит именно так, как я себе представлял. Люди в «Баварии» приветливы, партнёры — настоящие профессионалы. Я счастлив здесь», — приводит слова Мане пресс-служба УЕФА.
В летнее трансферное окно Мане покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с «Баварией». Соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до 2025 года.
Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале:
- 3 октября 2022
-
22:03
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:43
-
21:25
-
21:21
-
21:19
-
21:00
-
20:58
-
20:56
-
20:35
-
20:32
-
20:30
-
20:22
-
20:08
-
20:07
-
19:54
-
19:53
-
19:32
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
18:52
-
18:44
-
18:36
-
18:32
-
18:27
-
18:23
-
18:22
-
18:13
-
18:06
-
17:59
-
17:49
-
17:47