Мане: я счастлив в «Баварии». Адаптация проходит именно так, как я себе и представлял

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане признался, что счастлив в мюнхенском клубе.



«Всё идёт хорошо. Переходить из одного клуба в другой непросто. Я провёл восемь прекрасных лет в Англии, шесть из которых — в «Ливерпуле», а теперь я в новой стране. Это непросто, потому что всё так внезапно меняется: люди, тренировки, вообще всё. Мне нужно адаптироваться. Я знал об этом заранее, это не было неожиданностью. Это проходит именно так, как я себе представлял. Люди в «Баварии» приветливы, партнёры — настоящие профессионалы. Я счастлив здесь», — приводит слова Мане пресс-служба УЕФА.

В летнее трансферное окно Мане покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с «Баварией». Соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до 2025 года.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале: