Кулибали: счастлив, что я перешёл в «Челси»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали заявил, что не жалеет о переходе в английский клуб из «Наполи». Пока он не является постоянным игроком стартового состава при новом тренере команды Грэме Поттере. Перед началом нынешнего сезона Кулибали перешёл в «Челси» из «Наполи». Англичане заплатили за сенегальца € 40 млн.



«Я знал, что после восьми лет в «Наполи» было время уйти. Когда тебя зовёт один из лучших клубов в мире, нельзя ждать. Я всегда буду благодарен «Наполи» и неаполитанским болельщикам. Там родились мои дети, там я стал мужчиной и футболистом. Но нужно было двигаться дальше, что-то менять.



Я хорошо адаптировался, приехал в нужное время. Мне нужно доказать, что команда может всегда рассчитывать на меня. Я очень счастлив, что перешёл в «Челси», — цитирует Кулибали Corriera della Sera.

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