«Больше не осталось слов, чтобы описать его». Невилл — об игре Холанда в матче с «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде в манчестерском дерби, которое завершилось победой «горожан» со счётом 6:3, а сам норвежец оформил хет-трик и сделал две голевые передачи.

«Для меня не было неожиданностью узнать, что у [Холанда] было наименьшее количество касаний в составе «Сити», поскольку он почти не участвовал в игре, и теперь это стало нормой. Единственное, о чём я говорил с ним на днях, это о том, что для молодого игрока у него огромное терпение.

Мы видели молодых игроков на протяжении многих лет, и обычно они очень хотят как можно больше участвовать в игре, будь то вратарь или нападающий. Но Холанд играет как 26 или 27-летний форвард. Тот, кто ждёт и знает, что если он рассчитает время своих забегов в нужные места, то мяч обязательно прилетит к нему.

Самое замечательное — его последовательность, его терпение и его самообладание. Больше не осталось слов, чтобы описать его. «Манчестер Сити» уже был блестящей командой, но с ним они стали намного опаснее и интереснее», — цитирует Невилла Sky Sports.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»: