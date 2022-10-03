«Больше не осталось слов, чтобы описать его». Невилл — об игре Холанда в матче с «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде в манчестерском дерби, которое завершилось победой «горожан» со счётом 6:3, а сам норвежец оформил хет-трик и сделал две голевые передачи.
«Для меня не было неожиданностью узнать, что у [Холанда] было наименьшее количество касаний в составе «Сити», поскольку он почти не участвовал в игре, и теперь это стало нормой. Единственное, о чём я говорил с ним на днях, это о том, что для молодого игрока у него огромное терпение.
Мы видели молодых игроков на протяжении многих лет, и обычно они очень хотят как можно больше участвовать в игре, будь то вратарь или нападающий. Но Холанд играет как 26 или 27-летний форвард. Тот, кто ждёт и знает, что если он рассчитает время своих забегов в нужные места, то мяч обязательно прилетит к нему.
Самое замечательное — его последовательность, его терпение и его самообладание. Больше не осталось слов, чтобы описать его. «Манчестер Сити» уже был блестящей командой, но с ним они стали намного опаснее и интереснее», — цитирует Невилла Sky Sports.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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