Фоден высказался о совместной игре с Холандом

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден заявил, что его команда сможет в дальнейшем играть ещё более эффективно с помощью нападающего Эрлинга Холанда. Норвежец и англичанин оформили по хет-трику в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (6:3). Холанд забил в нынешнем сезоне уже 14 мячей.



«Мы, безусловно, всё больше привыкаем к Эрлингу в команде. У нас с ним строится взаимосвязь, но пока это ещё новое партнёрство.



Эрлинг — новый игрок. Нам надо к нему привыкнуть. Мы можем улучшить ещё многие вещи. Нам надо продолжать работать. Но у него фантастическое отношение к делу. Эрлинг всё время делает правильные вещи. Это действительно большой талант», — цитирует Фодена Daily Mail.

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