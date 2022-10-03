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Сейв Сафонова, при котором не было понятно, пересёк мяч линию ворот или нет. Видео

Сейв Сафонова, при котором не было понятно, пересёк мяч линию ворот или нет. Видео
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В Самаре завершился матч 11-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» принимали «Краснодар». Встреча команд закончилась ничьей со счётом 0:0. Главным героем матча стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, совершивший несколько классных сейвов. Особенно впечатляющим было спасение вратаря на 81-й минуте.

После углового состоялся удар головой. Сафонов успел сложиться и отбить мяч. При этом не было понятно, пересёк ли мяч линию ворот. Главный арбитр Алексей Сухой прибег к помощи VAR, но и система видеоповтора не позволила с точностью оценить, был ли гол или нет. В итоге Сухой не стал засчитывать взятие ворот.

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России, санкт-петербургский «Зенит» (29). В тройку лидеров входят также ЦСКА (23) и «Ростов» (22).

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