«Зенит» — первый, а «Локомотив» — тринадцатый. Турнирная таблица после 11-го тура РПЛ

Сегодня, 3 октября, завершился 11-й тур Российской Премьер-Лиги. На первом месте закрепился санкт-петербургский «Зенит» (29 очков), который в минувшем туре со счётом 3:1 обыграл одного из конкурентов — «Ростов». На второй строчке находится ЦСКА (23), который в эти выходные оказался сильнее «Химок» (2:1). «Ростов» (22) замыкает тройку лидеров.
На четвёртом месте находится «Спартак» (22), а следом за ним «Краснодар» (21), который в последней встрече тура поделил очки с «Крыльями Советов» (0:0). «Сочи» (17), разгромно проигравший «Оренбургу» (1:4), находится на шестом месте. Ниже их расположился «Ахмат» (17).
«Динамо» (16), который уступил в Грозном «Ахмату», находится на восьмой строчке. «Оренбург» (15) идёт девятым, а на десятом месте — «Пари Нижний Новгород» (12). Ниже расположились «Крылья Советов» (11) и «Факел» (9).
«Локомотив» (9), проигравший «Уралу» (2:4), находится на тринадцатый позиции в зоне стыковых матчей. Чуть ниже их — «Химки» (8). В зоне вылета расположились «Урал» (7) и «Торпедо» (5).
- 3 октября 2022
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