Сторожук: у «Краснодара» нет замены Кордобе

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча закончилась 0:0. Самарцы имели множество моментов, но гостей выручал голкипер Матвей Сафонов. Наставник южан посетовал на отсутствие форварда Джона Кордобы, отбывающего дисквалификацию.



«Непросто нам приходится из-за кадровых проблем. Сегодня центрального нападающего играл Никита Кривцов, который там никогда за всю карьеру не играл. Буквально сегодня попытались устно что-то сказать, подсказать, перестроиться, но не получилось. И Бородин у нас заболел коронавирусом. Если есть какие-то моменты с ротацией, то линия атаки, конечно… У нас нет замен пока Кордобе», — сказал Сторожук на пресс-конференции.