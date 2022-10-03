Сторожук: у «Краснодара» нет замены Кордобе
Поделиться
Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча закончилась 0:0. Самарцы имели множество моментов, но гостей выручал голкипер Матвей Сафонов. Наставник южан посетовал на отсутствие форварда Джона Кордобы, отбывающего дисквалификацию.
«Непросто нам приходится из-за кадровых проблем. Сегодня центрального нападающего играл Никита Кривцов, который там никогда за всю карьеру не играл. Буквально сегодня попытались устно что-то сказать, подсказать, перестроиться, но не получилось. И Бородин у нас заболел коронавирусом. Если есть какие-то моменты с ротацией, то линия атаки, конечно… У нас нет замен пока Кордобе», — сказал Сторожук на пресс-конференции.
Новость по теме«Крылья Советов» и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
Комментарии
- 3 октября 2022
-
22:03
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:43
-
21:25
-
21:21
-
21:19
-
21:00
-
20:58
-
20:56
-
20:35
-
20:32
-
20:30
-
20:22
-
20:08
-
20:07
-
19:54
-
19:53
-
19:32
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
18:52
-
18:44
-
18:36
-
18:32
-
18:27
-
18:23
-
18:22
-
18:13
-
18:06
-
17:59
-
17:49
-
17:47
Партнерский контент