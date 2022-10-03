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«Фатих Карагюмрюк» проиграл «Истанбулспору», Оздоев отдал результативную передачу

«Фатих Карагюмрюк» проиграл «Истанбулспору», Оздоев отдал результативную передачу
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В матче 8-го тура чемпионата Турции сезона-2022/2023 «Фатих Карагюмрюк» принимал «Истанбулспор». Встреча прошла на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле и завершилась победой «Истанбулспора» со счётом 2:1.

На 37-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фатих Карагюмрюк» Мбайе Дьян. Результативную передачу отдал российский полузащитник Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит». На 69-й минуте футболист «Истанбулспора» Эдуарт Рока сравнял счёт. Через пять минут хавбек Етмир Топалли вывел гостей вперёд.

«Истанбулспор» набрал восемь очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2022/2023. «Фатих Карагюмрюк» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Истанбул Башакшехир» (17).

Турция - Суперлига. 8-й тур
03 октября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Окончен
1 : 2
Истанбулспор
1:0 Дьян – 37'   1:1 Rroca – 69'   1:2 Топалли – 74'
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