Сторожук: Сафонов — тот футболист, который даже без ноги встанет и будет играть дальше

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук, комментируя игру своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», отметил голкипера южан Матвея Сафонова.
«Момент с Матвеем Сафоновым, когда он врезался в штангу? Я думаю, что Сафонов, наверное, тот игрок, который даже без ноги встанет и будет играть дальше. Я не переживал. Сегодня он не раз нас спасал. Нельзя доводить до такого. Мы в первых турах допускали много ошибок, когда возле наших ворот было много моментов. Там были объективные причины, а здесь… Ну, я уже сказал, что недоволен игрой. Будем разбираться», — сказал Сторожук на пресс-конференции.
«Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (11) располагаются на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (29). В тройку лидеров входят также ЦСКА (23) и «Ростов» (22).
- 3 октября 2022
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