Тренер «Рейнджерс» — о матче с «Ливерпулем»: у нас всегда есть вера

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст рассказал о настрое команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».



«У нас всегда есть вера. Если у команды нет веры, то, выйдя на поле, она столкнётся с невыполнимой задачей. Необходимы дух и вера, чтобы добиться чего-то от такого матча», — приводит слова Бронкхорста пресс-служба УЕФА.



Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Ливерпуль» — «Рейнджерс» состоится завтра, 4 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Ливерпуль» набрал три очка в двух матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Рейнджерс» (0) — на последнем, четвёртом месте.