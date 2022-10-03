Тренер «Рейнджерс» — о матче с «Ливерпулем»: у нас всегда есть вера
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Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст рассказал о настрое команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».
«У нас всегда есть вера. Если у команды нет веры, то, выйдя на поле, она столкнётся с невыполнимой задачей. Необходимы дух и вера, чтобы добиться чего-то от такого матча», — приводит слова Бронкхорста пресс-служба УЕФА.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Ливерпуль» — «Рейнджерс» состоится завтра, 4 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Ливерпуль» набрал три очка в двух матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Рейнджерс» (0) — на последнем, четвёртом месте.
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