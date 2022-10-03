Коке — о положении «Атлетико» в группе ЛЧ: мы должны всё исправить

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке высказался о расположении команды в группе Лиги чемпионов (3-е место), а также прокомментировал значение предстоящей встречи с «Брюгге».
«Мы бы предпочли взять шесть очков, но у нас есть три. Мы должны всё исправить. Очевидно, что, как и во всех матчах и на всех стадионах, мы выйдем побеждать, делать всё правильно. Мы не думаем ни о чем, кроме этого матча, и если мы выиграем, мы поднимемся наверх, и это будет счастьем.
Каждая игра индивидуальна, и у нас есть надежда, что мы проведём хороший матч и постараемся его выиграть. Это то, за что нам платят, и мы приходим с большим энтузиазмом, с ясными идеями. Победа над «Севильей» вселила в нас большую уверенность, и мы должны чувствовать себя отождествлёнными с тем, что мы делаем. Надеюсь, завтра мы сможем провести отличную игру», — цитирует Коке Mundo Deportivo.
«Атлетико» уверенно переиграл «Севилью» в матче Ла Лиги
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