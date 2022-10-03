Осинькин: очень трудно комментировать ничью «Крыльев Советов» и «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча закончилась со счётом 0:0.
«Очень хотели победить. Всё для этого сделали, хороший провели матч. Не получается у нас реализовать преимущество, которое есть. Очень трудно комментировать. После таких игр тренер должен сказать, что если есть игра, очки будут.
Почему не делали замены на 60-65 минуте? Ну, где грань между 60-й и 70-й минутой? Тренеры стараются не трогать футболистов, когда игра идёт. Мы не знаем, в каком состоянии и как игрок, вышедший на замену, освежит игру. На 90 минут мы стараемся наших нападающих не использовать и в силу некоторых медицинских вещей. Действительно, минут на 10 у нас пропала интенсивность, но тут… можно заменить, но обратную замену же уже не сделать», — сказал Осинькин на пресс-конференции.
- 3 октября 2022
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