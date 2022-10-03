Тренер «Атлетико» Симеоне похвалил «Брюгге» за атакующий футбол перед матчем в ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне лестно высказался о бельгийском «Брюгге», с которым его подопечным предстоит встретиться в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а также вспомнил о прошлой игре команд в рамках этого турнира, который состоялся в декабре 2018 года.

«В своё время у нас уже был с ними матч со счётом 0: 0, после которого сильно досталось от болельщиков. Теперь у них отличный тренер [Карл Хуфкенс], с хорошим стилем, очень динамичным и атакующим, большим количеством игроков на поле соперника, и это уже привело к тому, что они выиграли три чемпионата [Бельгии] подряд и продолжают соревноваться в Лиге чемпионов, выиграв «Байер» и забив в ворота «Порту» четыре гола… Всё это очень хорошо говорит о них», — приводит цитату Симеоне издание Mundo Deportivo.

Встреча «Атлетико» с «Брюгге» состоится завтра, 3 октября, на стадионе «Ян Брейдель». Начало матча в 22:00 мск.

Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»