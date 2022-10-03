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Иван Перишич: в матче с «Айнтрахтом» хочу показать, что «Тоттенхэм» способен на многое

Иван Перишич: в матче с «Айнтрахтом» хочу показать, что «Тоттенхэм» способен на многое
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Иван Перишич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Всегда приятно быть в Германии. Для меня это всегда что-то особенное. Конте любит работать и побеждать. Я тоже хочу побеждать и показать, что мы способны на многое. Я верю в своих товарищей по команде и в своего тренера. Я верю, что мы достойно выступим в этом матче, потому что это действительно важный этап для нас на этой стадии турнира», — приводит слова Перишича пресс-служба УЕФА.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» состоится завтра, 4 октября, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.

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