«Лестер» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Ноттингем Форест»

Сегодня, 3 октября, матчем «Лестер Сити» и «Ноттингем Фореста» завершился девятый тур английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток арбитра Роберта Джонса прозвучал в 22:00 мск.

«Лисы» открыли счёт в середине первого тайма — отличился полузащитник Джеймс Мэддисон. Через две минуты Харви Барнс укрепил преимущество хозяев, ассистировал ему Джейми Варди. На 37-й минуте Мэддисон оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте англичанин вновь отличился — на этот раз результативной передачей на Патсона Дака. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Лестера» со счётом 4:0.

Эта победа стала для «лис» первой по ходу нынешнего сезона. Благодаря этому подопечные Брендона Роджерса набрали 4 очка и переместились на 19-ю строчку турнирной таблицы. «Ноттингем Форест», в свою очередь, опускается на последнее, 20-е место АПЛ.