Гол Бийола в компенсированное время принёс «Удинезе» победу в матче с «Вероной»

В Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» завершился матч 8-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А. Местная «Верона» принимала «Удинезе».



Матч завершился победой гостей со счётом 2:1. На 23-й минуте Джош Дойг открыл счёт и вывел хозяев вперёд. На 70-й минуте Бету с передачи Жерара Делофеу восстановил равновесие в счёте. А уже на 93-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил победный мяч. В качестве ассистента выступил Лазар Самарджич.



«Удинезе» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Наполи», набравший 20 очков. «Верона» с пятью очками занимает 18-е место.



В следующем туре «Верона» сыграет в гостях с «Салернитаной», а «Удинезе» будет принимать «Аталанту».