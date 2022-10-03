Гол Бийола в компенсированное время принёс «Удинезе» победу в матче с «Вероной»
Поделиться
В Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» завершился матч 8-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А. Местная «Верона» принимала «Удинезе».
Матч завершился победой гостей со счётом 2:1. На 23-й минуте Джош Дойг открыл счёт и вывел хозяев вперёд. На 70-й минуте Бету с передачи Жерара Делофеу восстановил равновесие в счёте. А уже на 93-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил победный мяч. В качестве ассистента выступил Лазар Самарджич.
«Удинезе» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Наполи», набравший 20 очков. «Верона» с пятью очками занимает 18-е место.
В следующем туре «Верона» сыграет в гостях с «Салернитаной», а «Удинезе» будет принимать «Аталанту».
Комментарии
- 4 октября 2022
-
00:57
-
00:46
-
00:43
-
00:29
-
00:27
-
00:24
-
00:15
-
00:13
- 3 октября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:52
-
23:42
-
23:39
-
23:26
-
23:08
-
23:04
-
23:04
-
22:57
-
22:52
-
22:49
-
22:37
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:03
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:43
-
21:25
-
21:21
-
21:19
-
21:00
-
20:58
-
20:56
Партнерский контент