Сейв Сафонова и опасные моменты — в видеообзоре матча «Крылья Советов» — «Краснодар»
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В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр Алексей Сухой показал три жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили игроки «Крыльев Советов»: Гленн Бейл и Максим Глушенков. Ещё одна жёлтая карточка на счету футболиста «Краснодара» Кайо Панталеана.
«Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России, санкт-петербургский «Зенит» (29). В тройку лидеров входят также ЦСКА (23) и «Ростов» (22).
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