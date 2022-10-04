Валерий Газзаев рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о лучших игроках сезона в РПЛ. Он назвал собственную двойку лучших футболистов чемпионата.
«Согласен, что Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата. Это абсолютные лидеры своих клубов. И Малком, и Промес показывают результат, который от них требуют.
И они важны для своих команд. Если кто-то другой чуть сбавит, может, это не будет так заметно. А когда, например, Промес не будет выкладываться, не будет лидером, это сразу отражается на результатах «Спартака».
Но мы видим, что Малком и Промес довольно стабильно играют в каждом матче. Они и забивают, они и отдают передачи.
Кто больше импонирует? Малком. Он более, на мой взгляд, разнообразный. Если бы он того не заслуживал, его «Барселона» не брала бы», — цитирует Газзаева «Комсомольская правда».
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