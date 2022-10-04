«Я принимаю лучшее решение для команды». Конте — о выборе игроков основы в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил фанатам, критикующих за невыпускание в основе защитника Джеда Спенса, этим летом купленного за € 23 млн, а также за выбор игроков стартового состава.

“Фанаты есть фанаты, они могут думать всё, что угодно. Но я каждый день вижу, что происходит во время тренировок. Я стараюсь делать всё возможное для команды. Если фанаты доверяют мне, значит, они доверяют мне, но выбор всегда остаётся за мной. Если я не решил выпустить одного игрока, то, возможно, потому, что он не готов.



Доэрти в прошлом сезоне сыграл в каждой игре. Сейчас я не вижу его в стартовом составе. Я не глуп и не хочу проигрывать. Я стараюсь собрать лучшую команду, выбрать лучшую команду. Если они [болельщики] доверяют мне, это нормально. Если же нет, то скажу так — я тренер и принимаю лучшее решение для «Тоттенхэма», — цитирует Конте The Telegraph.

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