Дель Пьеро назвал лучших форвардов мира
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Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал, кого считает лучшими форвардами мира. В список он включил нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара, форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, игрока атаки «Барселоны» Роберта Левандовски, а также нападающих «Реала» Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.
«Леау? Давайте не будем преувеличивать. Ещё год назад я говорил, что этот парень может стать феноменальным игроком, когда сам осознает свои сильные стороны. Он находится на верном пути.
Но пока он не входит в пятёрку лучших нападающих мира. Сейчас есть трое из «ПСЖ», двое из «Реала», а также Холанд, Левандовски и другие футболисты», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.
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