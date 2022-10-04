Фердинанд высказался о Каземиро, который не выходит в старте «Манчестер Юнайтед»

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о ситуации Каземиро, который практически не играет за «красных дьяволов», а также вскользь коснулся и Криштиану Роналду, который также сидит на скамейке запасных.

«Этому ветерану даже не дали шанса, не дали справедливого удара кнутом. Он пришёл и сыграл в матче Лиги Европы против какой-то мёртвой команды. Ему не дали места в старте команды, когда он был в форме и готов, он регрессировал с точки зрения физической подготовки, поэтому сейчас он хуже, чем когда только пришёл.

Интересно, какое влияние это оказывает на кого-то вроде него. Да, он опытный и всё такое, но он, должно быть, сидит и думает: «Вау, я счастлив быть здесь, в «МЮ», но я чувствую, что ко мне проявляют неуважение, учитывая то, что я сделал, я выиграл пять Лиг чемпионов с «Реалом».

Я думаю, что мы увидим игру Роналду и Каземиро. Но они могут играть в Лиге Европы в середине недели, что им обоим не понравится. Это подтекст того, с чем приходится иметь дело тен Хауг. Вот что такое менеджмент: он должен управлять таким типом игроков, таким типом эго, гордостью, которая приходит с такими игроками», — цитирует Фердинанда talkSPORT.

Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»