Тренер «Виктории Пльзень»: нам будет трудно, но «Бавария» уже спотыкалась в этом сезоне

Главный тренер пльзеньской «Виктории» Михал Билек поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».



«Нам предстоит матч с очень сложным соперником. Это главный фаворит Лиги чемпионов. С такой командой трудно играть, но мы ничего не будем менять. Сохраним компактную защиту и быструю контратаку. Атакуй и полагайся на стандарты.



«Бавария» действительно несколько раз проиграла в Бундеслиге. но все матчи были похожи. Их соперники отлично работали в защите, вратари спасали, «Баварии» не везло. Мы должны перенять этот опыт. У Мюллера и Киммиха коронавирус, но это не такая уж большая потеря для «Баварии». У них есть эквивалентные замены, и мы не рассчитываем, что мюнхенская команда будет значительно слабее. Это будет чрезвычайно трудная игра, но «Бавария» несколько раз спотыкалась в этом сезоне», — приводит слова Билека Bayern & Germany.