«Я офигел». Маурисио назвал самый ценный подарок от Рамзана Кадырова в «Ахмате»

33-летний бразильский хавбек Маурисио, являющийся игроком «Родины» в Первой лиге, рассказал о самом ценном подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова во времена выступлений за местный «Ахмат».

«Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри — офигел. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!» Эти бутсы до сих пор хранятся у меня — лежат дома в сейфе.

Честно, не знаю. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь. Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек — это бесценно», — цитирует Маурисио Sport24.

Напомним, Маурисио провёл за «Ахмат» (на тот момент «Терек». – Прим. «Чемпионата») 172 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и 16 результативными передачами.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым.