«Я офигел». Маурисио назвал самый ценный подарок от Рамзана Кадырова в «Ахмате»

33-летний бразильский хавбек Маурисио, являющийся игроком «Родины» в Первой лиге, рассказал о самом ценном подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова во времена выступлений за местный «Ахмат».
«Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри — офигел. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!» Эти бутсы до сих пор хранятся у меня — лежат дома в сейфе.
Честно, не знаю. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь. Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек — это бесценно», — цитирует Маурисио Sport24.
Напомним, Маурисио провёл за «Ахмат» (на тот момент «Терек». – Прим. «Чемпионата») 172 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и 16 результативными передачами.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым.
- 4 октября 2022
-
02:17
-
02:06
-
01:52
-
01:33
-
01:26
-
01:23
-
01:16
-
00:57
-
00:46
-
00:43
-
00:29
-
00:27
-
00:24
-
00:15
-
00:13
- 3 октября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:52
-
23:42
-
23:39
-
23:26
-
23:08
-
23:04
-
23:04
-
22:57
-
22:52
-
22:49
-
22:37
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:03
-
22:02
-
21:49
-
21:48