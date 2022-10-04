Задержанный в Беларуси тренер «Львова» получил 13 суток ареста

Задержанный в Беларуси член тренерского штаба ФК «Львов» Василий Хомутовский получил 13 суток ареста, сообщает by.tribuna.com.

По данным источника, арест связан с пересылкой материалов из телеграмм-канала, который в Беларуси признан экстремистским.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси возбудили уголовное дело на специалиста за то, что последний принимал активное участие в акции протеста в 2020 году. Хомутовскому вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

На данный момент «Львов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионат Украины, записав в свой актив 4 очка.