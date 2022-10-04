Златан Ибрагимович снимется в итальянском сериале, который производит президент «Наполи»
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41-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович снимется во втором сезоне комедийного итальянского сериала Vita da Carlo, сообщает Milan News.
Как отмечает источник, новый сезон сериала будет производиться и распространяться платформой Paramount +, в число владельцев которой входит президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Именно он, вероятно, и пригласил Златана. Сам же швед недавно дебютировал в полнометражном кино – в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».
Напомним, в нынешнем сезоне шведский нападающий не появлялся на поле из-за восстановления после операции на колене. Его возвращение в строй ожидается в середине января 2023 года.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства.
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