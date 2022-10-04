Отец Неймара сломал рёбра на вечеринке, которую организовал после матча сборной Бразилии

Отец Неймара получил травму во время вечеринки, которую он устроил в честь победы национальной команды Бразилии в товарищеском матче со сборной Туниса (5:1), сообщает Sport.es со ссылкой на Metropoles.
По данным источника, Неймар старший упал с лестницы, держа в руке напиток, что привело к переломам рёбер и порезу руки. Позже он был доставлен в больницу для лечения.
При этом сообщается, что 57-летний отец Неймара сможет без проблем восстановиться.
Напомним, Неймар в матче с Тунисом забил свой 75-й гол за сборную Бразилии, сократив отставание от рекорда Пеле до двух голов. Матчем с Тунисом сборная Бразилии закончила подготовку к предстоящему ЧМ-2022.
Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. За это время он провёл за национальную команду 121 матч.
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