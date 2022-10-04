Бенитес является основным кандидатом на должность главного тренера «Ноттингема»

62-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес в скором времени может вернуться к работе в чемпионате Англии, возглавив идущий на последнем месте «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает источник, нынешний наставник «Ноттингема» Стив Купер буквально стоит на краю пропасти после разгромного поражения на выезде от «Лестер Сити» (0:4) в матче девятого тура английской Премьер-лиги. В случае увольнения Купера именно Бенитес является основным претендентом на потенциальную должность.

Напомним, последним местом работы Бенитеса стал «Эвертон», который он возглавлял в период с июля 2021 года по январь 2022 года. Под его руководством «ириски» одержали семь побед, потерпели 11 поражений и четырежды сыграли вничью.