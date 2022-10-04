Стало известно, сколько заработают в Катаре на проведении ЧМ-2022

Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре – 2022 смогут заработать на проведении турнира почти вдвое больше той суммы, что была потрачена. Об этом рассказал председатель оргкомитета соревнований Насер Аль-Хатер.
«В период проведения турнира такого масштаба в стране-хозяйке турнира наблюдается рост туристической активности, к примеру, это было в Бразилии в 2014 году и в России в 2018 году.
Ожидаемые доходы от проведения составят $ 17 млрд. Однако из них мы должны вычесть затраты на проекты и расходы, связанные с проведением турнира, которые составляют почти $ 8 млрд. Это нормальная цифра, она точно ниже, чем на прошлых двух аналогичных турнирах», — цитирует Аль-Хатера Courrier International.
Напомним, чемпионат мира в Катаре – 2022 стартует 20 ноября, а его финал пройдёт 18 декабря.
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