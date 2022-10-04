Радимов: «Зенит‑2» в моей жизни закончен. Никогда меня больше в команде не будет
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Бывший главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов высказался о своём уходе из клуба.
«Зенит‑2» в моей жизни закончен. Никогда больше Радимова в «Зените‑2» не будет. При этом хочу от всей души сказать огромное спасибо болельщикам, которые ходят на пацанов. Некоторые — даже на те матчи, когда в это время играет основа. Это очень дорогого стоит. Чего бы мне хотелось в данной ситуации? Мне моя девушка тот же вопрос задала. И я ответил: если честно, можно, я неделю просто поваляюсь на диване, посмотрю телевизор и вообще не буду выходить из дома? Сейчас понял, насколько устал», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Напомним, после ухода из «Зенита-2» Радимова назначили советником генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола.
Новость по темеВладислав Радимов уволен с поста главного тренера «Зенита-2»
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