Маурисио: Луческу оказался очень странным тренером, со многими конфликтовал

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал о работе с румынским специалистом Мирчей Луческу.

«Андре оставил после себя топовый состав. Но Луческу оказался очень странным тренером. Преследовал свои цели. Мирча поменял практически всю команду, со многими конфликтовал. Ему уже тогда было много лет, и некоторые его идеи были консервативными: нельзя много разговаривать, нельзя высказывать свое мнение. «Я знаю все, а вы должны делать, что я скажу», — типа такого.

Плюс Луческу был несправедлив с Данни. Мигель — легенда российского футбола. А Мирча отобрал у него капитанскую повязку и посадил на лавку. Луческу был слишком эгоистичным. Во многом из-за всех этих внутренних проблем мы не стали чемпионами в том сезоне», — приводит слова Маурисио Sport24.

Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 год.