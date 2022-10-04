Аршавин перефразировал Булгакова, объясняя уход Радимова из «Зенита-2»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе Владислава Радимова с поста главного тренера второй команды.
«Почему был уволен Радимов? Перефразирую Михаила Булгакова: «Не читайте электронные СМИ до обеда». Владислав Николаевич у нас пошёл на повышение, стал советником Александра Медведева. На него будут возложены дополнительные требования и задачи, ну, а главный тренер «Зенита‑2» — это уже в прошлом.
Кто будет тренером «Зенита‑2»? Не Кержаков? Мы сейчас его встретили на вокзале. Он просился, но мы ему сказали: «Лучше улетай».
Есть несколько кандидатур, которые будут обсуждаться. Скорее всего, новый главный тренер будет назначен на следующей неделе. Быстров? У него нет лицензии. Круг кандидатов очень узкий. Вы про таких вряд ли слышали, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, после ухода из «Зенита-2» Радимова назначили советником генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола.
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