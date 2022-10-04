Турецкий журналист объяснил, почему Дзюба не попадает в стартовый состав «Адана Демирспор»

Турецкий журналист Самет Чайир рассказал о перспективах нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».
«Дзюба остаётся в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0. Когда Артём приехал в Турцию, он был физически не готов. Допускаю, что скоро через какое-то время может попасть в стартовый состав, но в ближайшем будущем это не кажется возможным. Монтелла использует Эмре Акбаба в качестве ложной девятки. Чтобы Артём получил игровую практику, нужно, чтобы Винченцо изменил тактику. Вероятно, он не выйдет на поле в следующих трех или четырех матчах, такое вполне возможно. В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет», — приводит слова Чайира «РБ Спорт».
Дзюба перешёл в турецкий клуб в летнее трансферное окно. Он провёл за клуб три матча, забив один гол. В последних трёх матчах российский форвард не получал игрового времени.
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