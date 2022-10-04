Сергей Юран рассказал о переговорах с клубом РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о своём новом месте работы.
«Пока ничего нового. Да, переговоры с клубом РПЛ продолжаются, ничего не приостанавливалось. Просто чемпионат только возобновился, из‑за чего всё более затяжно немного. Но работа может возобновиться после любого тура», – приводит слова Юрана «Матч ТВ».
53-летний Юран в последний раз работал в подмосковных «Химках». Он возглавил команду в третий раз в феврале 2022 года, но был уволен в августе этого же года. Его место занял Николай Писарев, однако команда под его руководством выступала неудачно, и через несколько матчей был уволен и он. Сейчас «Химки» тренирует Спартак Гогниев.
Также в тренерской карьере Юрана значатся «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Мика», «Балтика», «Сибирь», «Шинник» и ряд других команд.
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