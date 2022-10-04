Тимофей Калачёв: не могу сказать, что «Зенит» уже чемпион

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв поделился эмоциями после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростов». Команда из Санкт-Петербурга одолела соперников со счётом 3:1.



«Против «Зенита» всем тяжело играть, у них состав лучше. «Ростов» сыграл, как смог. То, что планировали, наверное, не получилось, судя по игре и результату. В Санкт-Петербурге с «Зенитом» тяжело играть на равных. «Ростов» отталкивается от своей игры, поэтому и в матче с «Зенитом» команда не стала ничего менять. Они старались прессинговать, играть в короткий пас. У «Зенита» футболисты индивидуально сильнее. Когда играешь с равным соперником, ошибки не особо замечаешь, а с сильной командой все недочеты становятся заметнее. Такие игры нужны для того, чтобы сделать выводы, обратить внимание на ошибки. В дальнейшем это поспособствует росту команды.



Как сейчас можно говорить о чемпионстве «Зенита», если впереди ещё 19 матчей. «Зенит» заслуженно находится на первом месте, является самой сильной командой в РПЛ. Всем клубам будет сложно с ними играть и бороться за первое место, но не могу сказать, что «Зенит» уже чемпион», – приводит слова Калачёва «РБ Спорт».