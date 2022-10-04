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Агент Никиты Медведева назвал сроки восстановления вратаря

Агент Никиты Медведева назвал сроки восстановления вратаря
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Андрей Талаев, представляющий интересы российского голкипера «Ростова» Никиты Медведева, рассказал о сроках восстановления игрока.

«Операция прошла успешно 23 или 24 сентября. Всё хорошо. Сейчас Никита уже в Ростове, проходит необходимые процедуры. До тренажёрного зала ещё далеко. Он пока ходит на костылях. Операция была сложная, но прошла хорошо. Полгода примерно, ориентируемся на это время восстановления. В любом случае всё зависит от того, как будет проходить восстановление. Сложно говорить о точных сроках. Надеемся, что успеет до конца сезона», – приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Никита Медведев выбыл на длительный срок в результате травмы одной из связок коленного сустава в кубковом матче с «Оренбургом».

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