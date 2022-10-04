Эммерсон — о расизме: сталкивался с ним везде. Это часть моей жизни
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Защитник екатеринбургского «Урала» Иллой-Айет Эммерсон ответил на вопрос, приходилось ли ему сталкиваться с расизмом в России.
«Сталкивался ли я с расизмом в Екатеринбурге или Хабаровске? Мне кажется, везде с ним сталкивался. Это часть моей жизни. Но уже не обращаю на это внимания. Общаюсь только с теми, с кем хочу, кто мне приятен. Я себя не изменю никак. Если кому-то что-то не нравится — не моя проблема», — приводит слова защитника Sport24.
Напомним, Эммерсон выступает за «Урал» с июля нынешнего года. Ранее защитник играл за хабаровский СКА.
После 11 туров «Урал» находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе команды Виктора Гончаренко семь набранных очков.
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