Эммерсон — о расизме: сталкивался с ним везде. Это часть моей жизни

Защитник екатеринбургского «Урала» Иллой-Айет Эммерсон ответил на вопрос, приходилось ли ему сталкиваться с расизмом в России.

«Сталкивался ли я с расизмом в Екатеринбурге или Хабаровске? Мне кажется, везде с ним сталкивался. Это часть моей жизни. Но уже не обращаю на это внимания. Общаюсь только с теми, с кем хочу, кто мне приятен. Я себя не изменю никак. Если кому-то что-то не нравится — не моя проблема», — приводит слова защитника Sport24.

Напомним, Эммерсон выступает за «Урал» с июля нынешнего года. Ранее защитник играл за хабаровский СКА.

После 11 туров «Урал» находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе команды Виктора Гончаренко семь набранных очков.