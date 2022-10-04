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Юлиан Нагельсман рассказал о важности победы над «Викторией» для «Баварии»

Юлиан Нагельсман рассказал о важности победы над «Викторией» для «Баварии»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями перед матчем с пльзеньской «Викторией».

«Для нас очень важно выиграть предстоящий матч и также сохранить ритм. Я ожидаю от нас наилучшего выступления. Думаю, что «Виктория» уйдёт в глубокую оборону. У неё будет примерно такой же план на игру, как у «Аугсбурга».

Нам придётся немного изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков. Есть несколько способов: ранние замены или изменения в стартовом составе», – приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Виктория Пльзень» состоится сегодня, 4 октября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 19:45 мск.

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