Ничья между «Крыльями» и «Краснодаром», Украина хочет провести ЧМ. Главное к утру

«Крылья Советов» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, Украина готовится подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу, СКА одолел ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Крылья Советов» и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ.

2. Украина может подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030.

3. СКА одержал победу в армейском дерби над ЦСКА, забив в овертайме в пустые ворота.

4. Париж и ещё пять городов Франции объявили бойкот чемпионата мира в Катаре.

5. Сейв Сафонова, при котором не было понятно, пересёк мяч линию ворот или нет. Видео.

6. The Telegraph: Роналду может покинуть «МЮ» в январе. Тен Хаг не будет препятствовать уходу.

7. Экс-форвард «Реала» Игуаин объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

8. Главный тренер СКА объяснил провокационный жест после победы над ЦСКА.

9. Андрей Рублёв успешно преодолел первый раунд турнира ATP-500 в Астане.

10. Канчельскис — о словах Николсона: если у него есть яйца, пускай покажет их кому-нибудь.