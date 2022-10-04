«Барселона» следит за Маркусом Рашфордом
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд по-прежнему интересен «Барселоне». Каталонский клуб продолжает следить за 24-летним игроком, летом стороны обсуждали потенциальный трансфер, но до оформления сделки дело не дошло, информирует Sport.es.
Согласно сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Рашфордом, опасаясь его возможного ухода в «Барселону».
Напомним, недавно нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был признан лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге. 24-летний англичанин забил два гола и отдал две результативные передачи в двух матчах сентября. Рашфорд получил награду во второй раз в карьере, ранее это произошло в январе 2019 года.
24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ:
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