«Барселона» следит за Маркусом Рашфордом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд по-прежнему интересен «Барселоне». Каталонский клуб продолжает следить за 24-летним игроком, летом стороны обсуждали потенциальный трансфер, но до оформления сделки дело не дошло, информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Рашфордом, опасаясь его возможного ухода в «Барселону».

Напомним, недавно нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был признан лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге. 24-летний англичанин забил два гола и отдал две результативные передачи в двух матчах сентября. Рашфорд получил награду во второй раз в карьере, ранее это произошло в январе 2019 года.

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