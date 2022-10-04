Тер Штеген из «Барселоны» может перейти в «Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена в качестве сменщика Уго Льориса, которому в декабре исполнится 36 лет. Об этом сообщает Jeunes Footeux.
30-летний тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2014 года. В нынешнем сезоне немецкий вратарь принял участие в девяти матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов, пропустив четыре мяча и шесть раз сыграв «на ноль». Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.
Напомним, 35-летний Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года. Текущий контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
Видеообзор. «Мальорка» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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