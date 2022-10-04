«Арсенал» предложит Букайо Саке новый контракт с зарплатой в € 230 тыс. в неделю
Поделиться
Лондонский «Арсенал» намерен подписать новый контракт с полузащитником Букайо Сакой и собирается предложить ему соглашение с зарплатой в € 230 тыс. в неделю. Об этом сообщает Football.London. 21-летний английский футболист является важной фигурой в построениях Микеля Артеты, поэтому клуб хочет вознаградить футболиста за его вклад в успехи.
Сака играет в структуре «Арсенала» с семилетнего возраста. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы, отметившись одним забитым голом и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Комментарии
- 4 октября 2022
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
09:31
-
09:20
-
08:58
-
08:44
-
08:30
-
08:06
-
07:56
-
07:48
-
07:39
-
07:34
-
07:30
-
07:13
-
07:03
-
06:33
-
06:15
-
05:39
-
05:30
-
04:57
-
04:47
-
04:35
-
04:14
-
03:57
-
03:51
-
03:42
-
03:30
-
03:27
-
03:10
-
02:50
-
02:47
-
02:17
Партнерский контент