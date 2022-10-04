«Арсенал» предложит Букайо Саке новый контракт с зарплатой в € 230 тыс. в неделю

Лондонский «Арсенал» намерен подписать новый контракт с полузащитником Букайо Сакой и собирается предложить ему соглашение с зарплатой в € 230 тыс. в неделю. Об этом сообщает Football.London. 21-летний английский футболист является важной фигурой в построениях Микеля Артеты, поэтому клуб хочет вознаградить футболиста за его вклад в успехи.



Сака играет в структуре «Арсенала» с семилетнего возраста. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы, отметившись одним забитым голом и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: