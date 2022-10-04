«Вина тех, кто его готовил». Талалаев объяснил, почему Агаларов мало играл

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил причину малого игрового времени при нём у нападающего Гамида Агаларова. Форвард переходил в команду из «Уфы» в статусе лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Агаларов пришёл в «Ахмат» в момент, когда у нас была закончена предсезонная подготовка. У него не пошло: забей он свои голы с «Зенитом» и «Спартаком», тот пенальти (в игре с «Пари НН» форвард поскользнулся при исполнении и гол не засчитали. – Прим. «Чемпионата»), он бы сам заработал бы себе большее игровое время. Я уже ранее говорил, что если ты забиваешь — ты играешь.



Для команды нужно выполнять определённые задачи в прессинге. Если ты не готов… Я понимаю, что он не готов, но это не вина Агаларова. Вина тех, кто его готовил, и что он пропустил этот период (футболист начал подготовку к сезону в составе «Уфы». – Прим. «Чемпионата»). Он ведь понимал, что переходит, а без осознанной подготовки, прежде всего в сознании, ты не подготовишься к сезону, — сказал Талалаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».