Андрей Талалаев раскрыл сумму перехода Гамида Агаларова в «Ахмат»
Поделиться
«Ахмат» заплатил «Уфе» за переход нападающего Гамида Агаларова 100 млн рублей. Об этом сообщил бывший главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев.
«Агаларов — дорогая покупка для «Ахмата»? 100 миллионов рублей — это много? Мы же не враги себе. Выходит Конате и забивает, мы должны посадить его? Выходит Вова Ильин и тоже забивает, я должен его убрать?» — сказал Талалаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
22-летний Гамид Агаларов стал футболистом «Ахмата» в июле 2022 года. За новую команду нападающий в девяти матчах провёл на поле 427 минут и забил один мяч. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в составе «Уфы». На его счету 19 голов.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
09:31
-
09:20
-
08:58
-
08:44
-
08:30
-
08:06
-
07:56
-
07:48
-
07:39
-
07:34
-
07:30
-
07:13
-
07:03
-
06:33
-
06:15
-
05:39
-
05:30
-
04:57
-
04:47
-
04:35
-
04:14
-
03:57
-
03:51
-
03:42
-
03:30
-
03:27
-
03:10
-
02:50
-
02:47
-
02:17
Партнерский контент